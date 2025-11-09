В аварии с Lamborghini погиб криптобизнесмен Алексей Долгих
Криптобизнесмен Алексей Долгих погиб в результате ночной аварии на Международном шоссе в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Автомобиль Lamborghini на севере столицы врезался в столб и загорелся, уточнил собеседник агентства.
По данным Госавтоинспекции, авария произошла в 1:23 на съезде с Международного на Ленинградское шоссе. Водитель Lamborghini не справился с управлением и наехал на препятствие, после чего автомобиль опрокинулся и загорелся. В результате ДТП водитель и один пассажир скончались на месте, еще двое пассажиров пострадали и были доставлены в медучреждения, говорится в сообщении.
Установление обстоятельств ДТП взяла на контроль прокуратура Северного административного округа, сообщили в надзорном ведомстве Москвы.