Паром Seabridge вернется в Турцию после отказа на заход в порт Сочи
Паром Seabridge не получил разрешения на заход в порт Сочи, простояв на рейде более двух суток, судно возвращается в турецкий Трабзон. Об этом «РИА Новости» сообщил генеральный директор ООО «СВС Шиппинг», директор по развитию морской инфраструктуры Черноморского союза промышленников и предпринимателей Сергей Туркменян.
«После двух с половиной суток ожидания парому отказали в заходе в порт Сочи. Паром возвращается в Трабзон, не высадив своих граждан на родную землю», – сказал он.
6 ноября паром Seabridge из Трабзона не пустили в порт Сочи из-за отсутствия разрешения на въезд в Россию и закрытия порта для учений, сообщали в Ассоциация туроператоров (АТОР). Сообщалось, что на борту парома находится около 20 пассажиров, большинство из которых – граждане России.
Туркменян при этом говорил о получении всех необходимых согласований. Администрация Краснодарского края отмечала, что считает запуск регулярного паромного сообщения между Сочи и турецким Трабзоном преждевременным в связи с нерешенными вопросами обеспечения безопасности.
Паромная линия работала с 1993 по 2011 г., но потом остановилась. Возобновление планировалось в декабре 2024 г. и неоднократно откладывалось.