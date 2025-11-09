Суд выселил из жилья покинувшую Россию экоактивистку Чирикову

Иск подан Юлией Чириковой, Дмитрием Чириковым и Сергеем Чириковым. Согласно материалам дела, Евгения Чирикова сама передала принадлежащую ей долю Дмитрию Чирикову в 2018 г. Сама она длительное время в квартире не проживала и «членом семьи истца не является, оплату ЖКУ не производит, вселяться в квартиру попыток не предпринимает».