Умер художник Эрик Булатов

Булатов родился 5 сентября 1933 г. в Свердловске (сейчас – Екатеринбург). Через три года переехал с семьей в Москву. Окончил Московский государственный художественный институт им. Сурикова, учился у живописца Петра Покаржевского, также посещал мастерские Роберта Фалька и Владимира Фаворского.