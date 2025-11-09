Газета
Главная / Общество /

Умер художник Эрик Булатов

Одного из пионеров соц-арта не стало в возрасте 92 лет
Ведомости
1  / 5

Ведомости

Российский и советский художник Эрик Булатов умер в возрасте 92 лет. Об этом сообщил основатель галереи Pop/off/art Сергей Попов в соцсетях. Художника не стало утром 9 ноября в Париже.

Булатов родился 5 сентября 1933 г. в Свердловске (сейчас – Екатеринбург). Через три года переехал с семьей в Москву. Окончил Московский государственный художественный институт им. Сурикова, учился у живописца Петра Покаржевского, также посещал мастерские Роберта Фалька и Владимира Фаворского.

В 1960-х Булатов присоединился к объединению московских концептуалистов «Сретенский бульвар», куда входили художники Илья Кабаков, Олег Васильев, Юрий Соболев-Нолев. В 1989 г. художник переехал в Нью-Йорк, через два года перебрался в Париж, где продолжал работать до конца жизни.

Художник экспериментировал с модернистскими стилями в живописи, добавляя «плакатные» лозунги поверх пейзажей. Булатов соединял природу, советскую повседневность и советскую идеологию, создавая картины-конструкции. Среди известных работ: «Слава КПСС», «Опасно», «Иду», «Вход – входа нет», «Свобода».

До распада Советского Союза его работы выставлялись в США, Франции, Швейцарии, ФРГ. Картины регулярно появляются в российских музеях и галереях, а на постоянной экспозиции в столичной Новой Третьяковке представлены культовые работы «Тучи растут», «Живу – Вижу» и «Горизонт».

