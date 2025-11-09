Газета
Главная / Общество /

Умер актер Владимир Симонов

Ведомости

Народный артист России Владимир Симонов умер в возрасте 68 лет. Об этом сообщили в Театре Вахтангова.

«Не стало народного артиста России Владимира Александровича Симонова. Горе. Слов нет, только слезы», – говорится в сообщении.

«РИА Новости» сообщило, что прощание с Симоновым может пройти в Театре Вахтангова.

Симонов родился 7 июня 1957 г. в городе Октябрьске Куйбышевской области (сейчас – Самарская область). Учился на отделении режиссуры народного театра Куйбышевского государственного института культуры. Окончил актерский факультет Театрального училища им. Щукина в 1980 г. Выпускник курса Аллы Казанской.

После выпуска пришел в Театр Вахтангова, где прослужил три года. Там исполнил роли в спектаклях «Кот в сапогах», «Антоний и Клеопатра», «Лето в Ноане». Вернулся в Театр Вахтангова в 1989 г., до этого проработав в Московском художественном академическом театре (МХАТ) им. Горького. Также сотрудничал с московским театром Et Cetera.

Начал карьеру в кино в 1981 г. с роли лейтенанта Володьки в фильме «Сашка». Играл в картинах «Криминальный талант», «Достоевский», «Охотники за бриллиантами», «Жизнь забавами полна», «Домашний арест». Снялся в более чем 120 художественных фильмах и сериалах.

