В Новой Зеландии произошел пожар на месте съемок «Властелина колец»

В январе крупный пожар произошел в округе Лос-Анджелес в Калифорнии. Из-за пожаров в «звездном» районе Лос-Анджелеса Пасифик-Палисейдс сгорели дома актеров Джона Гудмана, Юджина Леви и Билли Кристалла. Пламя также уничтожило дом американской певицы и актрисы Пэрис Хилтон в Малибу. Тогда погибли более 20 человек.