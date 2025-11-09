В Новой Зеландии произошел пожар на месте съемок «Властелина колец»
В национальном парке Тонгариро в Новой Зеландии произошел пожар, охвативший около 2500 га. Об этом сообщила газета New Zealand Herald (NZH). На территории парка 20 лет назад снимали трилогию «Властелин колец» для изображения Мордора.
Возгорание привело к эвакуации туристов и 36 жителей близлежащей деревни Вакапапа.
Сейчас локализовано 20% площади пожара. Тушение намерены возобновить утром 10 ноября. Для этого будут применяться воздушные и наземные операции.
Тонгариро – старейший заповедник Новой Зеландии и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. При съемках серии «Властелин колец» Питера Джексона территория парка служила пейзажем Мордора и Роковой горы.
В январе крупный пожар произошел в округе Лос-Анджелес в Калифорнии. Из-за пожаров в «звездном» районе Лос-Анджелеса Пасифик-Палисейдс сгорели дома актеров Джона Гудмана, Юджина Леви и Билли Кристалла. Пламя также уничтожило дом американской певицы и актрисы Пэрис Хилтон в Малибу. Тогда погибли более 20 человек.