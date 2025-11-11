Газета
Главная / Общество /

При столкновении автобуса с грузовиком в Египте погибла россиянка

Ведомости

Россиянка погибла в ДТП, при котором туристический автобус столкнулся с грузовиком в провинции Красное море в Египте, сообщила администрация провинции.

«В результате инцидента погибли два человека – египтянин и гражданка России», – говорится в публикации администрации в Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

11 ноября газета Al Masry Al Youm сообщила, что автобус двигался по трассе Рас-Гариб-Хургада. Всего пострадали 39 человек, из них 27 – россияне. Кроме того, травмы получили граждане Литвы, Финляндии, а также египтяне. Один из водителей скончался.

