При столкновении автобуса с грузовиком в Египте погибла россиянка
Россиянка погибла в ДТП, при котором туристический автобус столкнулся с грузовиком в провинции Красное море в Египте, сообщила администрация провинции.
«В результате инцидента погибли два человека – египтянин и гражданка России», – говорится в публикации администрации в Facebook
11 ноября газета Al Masry Al Youm сообщила, что автобус двигался по трассе Рас-Гариб-Хургада. Всего пострадали 39 человек, из них 27 – россияне. Кроме того, травмы получили граждане Литвы, Финляндии, а также египтяне. Один из водителей скончался.