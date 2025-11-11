Российскую туристку обнаружили мертвой в отеле Антальи
63-летнюю российскую туристку Наталью Барылюк обнаружили мертвой в ее номере отеля на курорте Аланья в турецкой Анталье. Об этом сообщает Turizm Ajansi.
По данным издания, персонал отеля заподозрил неладное, поскольку Барылюк долгое время не покидала свой номер. Тогда они приняли решение войти в него, где и обнаружили туристку без признаков жизни.
Прибывшие в отель медики констатировали смерть Барылюк. Полицейские осмотрели место происшествия, а также направили тело погибшей в Институт судебной медицины Антальи.
Отмечается, что причина смерти Барылюк будет установлена после расследования.