Экс-главу департамента Минобороны Вертелецкого приговорили к 10 годам за взятку
Второй Западный окружной военный суд приговорил бывшего начальника управления департамента Минобороны по обеспечению гособоронзаказа Владимира Вертелецкого к 10 годам лишения свободы по делу о взятке и злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает ТАСС.
Бывший начальник инженерной службы Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) полковник Владимир Хорошунов осужден по тому же делу на шесть лет лишения свободы.
Кроме того, суд постановил взыскать с обвиняемых 778 000 руб. в пользу потерпевшей стороны.
О задержании Вертелецкого стало известно 23 мая 2024 г. Ему было предъявлено обвинение по ст. 285.4 УК (злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа). По версии следствия, в 2022 г. он одобрил невыполненные работы в рамках опытно-конструкторской работы по государственному контракту. Ущерб от его противоправных действий следователи оценивают более чем 70 млн руб.