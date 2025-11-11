Экс-главу департамента Минобороны Вертелецкого приговорили к 10 годам за взятку

О задержании Вертелецкого стало известно 23 мая 2024 г. Ему было предъявлено обвинение по ст. 285.4 УК (злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа). По версии следствия, в 2022 г. он одобрил невыполненные работы в рамках опытно-конструкторской работы по государственному контракту. Ущерб от его противоправных действий следователи оценивают более чем 70 млн руб.