Второй поток школы поддержки жен участников спецоперации стартует 13 ноября
Запуск второго потока школы поддержки жен и матерей участников спецоперации «Жизнь после Победы» состоится 13 ноября в 15:30 мск в пресс-центре ТАСС. Об этом говорится в сообщении организации.
Во втором потоке целевая аудитория участников проекта будет расширена. В частности, к женам, матерям и сестрам участников спецоперации присоединятся дети. В программу также добавится духовно-психологическая поддержка при участии ведущих представителей основных религий в России.
Школу поддержки запустила партия «Единая Россия» в июне 2025 г. В первом потоке образовательного проекта участвовали более 950 женщин из 67 регионов РФ. Проект направлен на подготовку матерей и жен участников спецоперации к возвращению бойца домой, получив необходимые навыки психологической поддержки.