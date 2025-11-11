Газета
Общество

Второй поток школы поддержки жен участников спецоперации стартует 13 ноября

Ведомости

Запуск второго потока школы поддержки жен и матерей участников спецоперации «Жизнь после Победы» состоится 13 ноября в 15:30 мск в пресс-центре ТАСС. Об этом говорится в сообщении организации. 

Во втором потоке целевая аудитория участников проекта будет расширена. В частности, к женам, матерям и сестрам участников спецоперации присоединятся дети. В программу также добавится духовно-психологическая поддержка при участии ведущих представителей основных религий в России. 

Школу поддержки запустила партия «Единая Россия» в июне 2025 г. В первом потоке образовательного проекта участвовали более 950 женщин из 67 регионов РФ. Проект направлен на подготовку матерей и жен участников спецоперации к возвращению бойца домой, получив необходимые навыки психологической поддержки.

