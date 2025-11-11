Минтранс: некоторые субсидии на полеты в Калининград могут стать недоступны
Федеральные субсидии на авиаперелеты для граждан России в Калининград и обратно могут стать недоступными для определенных категорий пассажиров. Об этом сообщил замглавы Минтранса Владимир Потешкин в ходе заседания в Совете Федерации, посвященном улучшению механизма субсидирования авиаперевозок для жителей региона, передает «Интерфакс».
По его словам, сейчас ведомство занимается вопросом сокращения числа пассажиров, имеющих право на участие в данной программе. Этот подход был предложен самим регионом в ходе встреч на площадках Минтранса, отметил Потешкин.
Замминистра также подчеркнул, что региону следует тщательно проанализировать возможные последствия такого решения. Он считает, что необходимо взвесить все плюсы и минусы, тщательно рассмотреть ситуацию и обсудить ее с туристическими операторами и Минэкономразвития.
На данный момент субсидирование авиаперевозок в Калининград осуществляется в рамках двух федеральных программ, отметил Потешкин. Первая из них, предназначенная для поддержки региональных перевозок, распространяется на всех граждан без каких-либо ограничений. В 2025 г. в ее рамках субсидируются рейсы по 15 маршрутам, которые обслуживают семь авиакомпаний.
Вторая программа, направленная на обеспечение «социальной доступности», предназначена для жителей и студентов вузов Калининградской области, а также для граждан определенных категорий. В частности, молодежи до 23 лет, женщин старше 55 лет, мужчин старше 60 лет, инвалидов первой группы и их сопровождающих, а также для родителей детей-инвалидов и многодетных семей. В этом году в рамках данной программы рейсы по шести маршрутам осуществляли пять авиаперевозчиков.
В январе 2024 г. президент Владимир Путин поручил Минтрансу решить вопрос о субсидировании авиаперелетов для всех жителей Калининградской области.