Минтранс: некоторые субсидии на полеты в Калининград могут стать недоступны

Вторая программа, направленная на обеспечение «социальной доступности», предназначена для жителей и студентов вузов Калининградской области, а также для граждан определенных категорий. В частности, молодежи до 23 лет, женщин старше 55 лет, мужчин старше 60 лет, инвалидов первой группы и их сопровождающих, а также для родителей детей-инвалидов и многодетных семей. В этом году в рамках данной программы рейсы по шести маршрутам осуществляли пять авиаперевозчиков.