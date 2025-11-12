Силы ПВО сбили летевший на Москву беспилотник

Поздним вечером 11 ноября и ночью 12 ноября были установлены ограничения на работу аэропортов Калуги («Грабцево»), Владикавказа («Беслан») и Грозного («Северный»). Мера уже отменена, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. Во время действия ограничений на запасной аэродром ушли самолет, летевший во Владикавказ, и лайнер, выполнявший рейс в Грозный.