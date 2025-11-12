Газета
Общество

Силы ПВО сбили летевший на Москву беспилотник

Ведомости

Дежурные средства ПВО сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА), летевший в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

Глава столицы опубликовал сообщение в 02:32 мск. На место падения фрагментов БПЛА прибыли специалисты экстренных служб.

Поздним вечером 11 ноября и ночью 12 ноября были установлены ограничения на работу аэропортов Калуги («Грабцево»), Владикавказа («Беслан») и Грозного («Северный»). Мера уже отменена, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. Во время действия ограничений на запасной аэродром ушли самолет, летевший во Владикавказ, и лайнер, выполнявший рейс в Грозный.

