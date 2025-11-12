В Госдуму внесли законопроект о продлении «лесной амнистии» до 2030 года
В Государственную думу внесли законопроект, который предлагает продлить «лесную амнистию» до 1 января 2030 г. в связи с выявившимися административными барьерами, связанными с реализацией закона. Это следует из соответствующего документа.
Предполагается, что принятие данного проекта предоставит собственникам возможность узаконить участки, относящиеся к землям лесного фонда, которые изначально были предназначены для сельскохозяйственных нужд. Отмечается, что это может привести к увеличению земель, используемых в аграрном производстве, что, в свою очередь, окажет положительное влияние на продовольственную безопасность России.
В пояснительной записке к закону отмечается, что в российских регионах наблюдаются сложности в реализации закона о «лесной амнистии». Например, в Республике Алтай только три заинтересованных лица воспользовались возможностью, которую предоставляет документ. Основной причиной этого являются многочисленные административные барьеры, которые препятствуют осуществлению процесса. Среди них недостаточное взаимодействие между Росимуществом, региональным министерством природных ресурсов и экологии, а также Росреестром.
Кроме того, при обращении к данным ГЛР и ЕГРН можно выявить значительное количество несоответствий в определении местоположения границ и площади земель лесного фонда, отмечают авторы инициативы. В Республике Алтай возникают споры, связанные с двойным учетом земельных участков, относящихся к различным категориям, а также с пересечением или наложением их границ.
Совет Федерации одобрил закон о «лесной амнистии» в июле 2017 г. В пояснительной записке к документу отмечалось, что относительно земель лесного фонда данный принцип не соблюдается, так как подавляющее число лесных участков имеют пересечения и спорные вопросы по границам участков.