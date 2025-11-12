В Госдуму внесли законопроект о продлении «лесной амнистии» до 2030 года

В пояснительной записке к закону отмечается, что в российских регионах наблюдаются сложности в реализации закона о «лесной амнистии». Например, в Республике Алтай только три заинтересованных лица воспользовались возможностью, которую предоставляет документ. Основной причиной этого являются многочисленные административные барьеры, которые препятствуют осуществлению процесса. Среди них недостаточное взаимодействие между Росимуществом, региональным министерством природных ресурсов и экологии, а также Росреестром.