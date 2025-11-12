Роскосмос анонсировал авиарейс для наблюдения за декабрьским метеорным потоком
В России в ночь с 13 на 14 декабря пройдет первый специальный рейс Astro Night, в котором можно будет увидеть метеорный поток Геминиды на высоте 10 000 м, сообщила пресс-служба Роскосмоса.
«План полета просчитан с учетом наибольшего шанса совместить наблюдение за метеорным потоком с вероятностью появления в небе северного сияния», – отметили представители госкорпорации.
В компании подчеркнули, что такое наблюдение пройдет без «помех от облачности и городского света». В ночь, на которую запланирован рейс, будет проходить пик активности потока. На небе будут появляться до 150 желтых, зеленых, красных и синих метеоров в час.
Геминиды – это один из самых мощных и зрелищных метеорных потоков, который наблюдается каждый год в середине декабря, когда Земля проходит через шлейф пылевых частиц, оставленных астероидом Фаэтон. Эти частицы, сгорая в атмосфере, создают эффект «звездопада», достигая пика активности до 100–150 метеоров в час, что делает его одним из самых ярких астрономических явлений, видимых невооруженным глазом.