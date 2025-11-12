Роскосмос анонсировал авиарейс для наблюдения за декабрьским метеорным потоком

Геминиды – это один из самых мощных и зрелищных метеорных потоков, который наблюдается каждый год в середине декабря, когда Земля проходит через шлейф пылевых частиц, оставленных астероидом Фаэтон. Эти частицы, сгорая в атмосфере, создают эффект «звездопада», достигая пика активности до 100–150 метеоров в час, что делает его одним из самых ярких астрономических явлений, видимых невооруженным глазом.