Росстандарт не будет вводить ГОСТ для видеоигр
Росстандарт не намерен устанавливать ГОСТ для видеоигр. Актуальная редакция документа не предусматривает распространение стандарта на их классификацию. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин в своем Telegram-канале.
Он предположил, что ГОСТ будет распространяться только на детские игрушки. Горелкин также выразил надежду, что авторы инициативы привлекли к ее разработке производителей.
Он также отметил, что к обсуждению ГОСТа для видеоигр не пригласили тех, кто их производит. В ответе Росстандарта на депутатский запрос говорится, что за проект документа отвечало «Роскачество» и к его обсуждению еще в 2024 г. приглашали всех заинтересованных лиц.
«Почему среди них не оказалось ни одного представителя многочисленных видеоигровых организаций, остается открытым вопросом», – добавил он.
Заместитель начальника отдела стандартизации в секторах промышленности управления стандартизации Росстандарта Анастасия Каврусова 9 ноября сообщала, что в России разрабатывается ГОСТ на критерии классификации игр, включая компьютерные, а также игрушек в виде кино- и анимационных персонажей.
ТАСС передавал ее слова о том, что сейчас документ проходит необходимые стадии рассмотрения и экспертиз.