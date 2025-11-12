Прокуратура Москвы пресекла нарушения прав военных в вопросах трудоустройства

С начала 2025 г. столичные прокуроры пресекли нарушения на предприятиях, где трудоустроены участники спецоперации, в том числе чьи трудовые договоры были приостановлены. Об этом на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам защиты прав участников спецоперации и членов их семей заявил глава столичной прокуратуры Максим Жук.