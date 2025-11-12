Газета
Главная / Общество /

Прокуратура Москвы пресекла нарушения прав военных в вопросах трудоустройства

Ведомости

С начала 2025 г. столичные прокуроры пресекли нарушения на предприятиях, где трудоустроены участники спецоперации, в том числе чьи трудовые договоры были приостановлены. Об этом на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам защиты прав участников спецоперации и членов их семей заявил глава столичной прокуратуры Максим Жук.

По его словам, сотрудники прокуратуры в ходе надзора выявили нарушения законодательства, среди которых – необоснованное расторжение трудового договора, непринятие мер к его приостановлению, невыплата заработной платы, а также материальной помощи, предусмотренной локальными актами организаций.

Жук напомнил, что ранее генпрокурор Александр Гуцан на заседании коллегии по практике прокурорского надзора в сфере соблюдения прав участников спецоперации потребовал усилить надзорное сопровождение. Прокурор Москвы поручил своим подчиненным незамедлительно реагировать на любое выявленное нарушение, контролируя ситуацию вплоть до фактического восстановления нарушенных прав.

«Индивидуально подходите к разрешению каждого вопроса, с которым обратились к вам участники СВО или их близкие, активно взаимодействуйте с общественными организациями, при оказании помощи в трудоустройстве используйте возможности ГБУ «Единый центр поддержки», обеспечьте непрерывный мониторинг локальных правовых актов организаций, где работают военнослужащие, оперативно пресекайте факты их несоответствия законодательству», – потребовал он.

В начале октября Гуцан анонсировал, что в надзорном ведомстве создадут образование в структуре 7 Главного управления специализированного отдела по надзору за соблюдением прав участников спецоперации и членов их семей.

