Прокуратура Москвы пресекла нарушения прав военных в вопросах трудоустройства
С начала 2025 г. столичные прокуроры пресекли нарушения на предприятиях, где трудоустроены участники спецоперации, в том числе чьи трудовые договоры были приостановлены. Об этом на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам защиты прав участников спецоперации и членов их семей заявил глава столичной прокуратуры Максим Жук.
По его словам, сотрудники прокуратуры в ходе надзора выявили нарушения законодательства, среди которых – необоснованное расторжение трудового договора, непринятие мер к его приостановлению, невыплата заработной платы, а также материальной помощи, предусмотренной локальными актами организаций.
Жук напомнил, что ранее генпрокурор Александр Гуцан на заседании коллегии по практике прокурорского надзора в сфере соблюдения прав участников спецоперации потребовал усилить надзорное сопровождение. Прокурор Москвы поручил своим подчиненным незамедлительно реагировать на любое выявленное нарушение, контролируя ситуацию вплоть до фактического восстановления нарушенных прав.
«Индивидуально подходите к разрешению каждого вопроса, с которым обратились к вам участники СВО или их близкие, активно взаимодействуйте с общественными организациями, при оказании помощи в трудоустройстве используйте возможности ГБУ «Единый центр поддержки», обеспечьте непрерывный мониторинг локальных правовых актов организаций, где работают военнослужащие, оперативно пресекайте факты их несоответствия законодательству», – потребовал он.
В начале октября Гуцан анонсировал, что в надзорном ведомстве создадут образование в структуре 7 Главного управления специализированного отдела по надзору за соблюдением прав участников спецоперации и членов их семей.