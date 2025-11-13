Газета
Главная / Общество /

Верховный суд признал неправомерным таможенное доначисление на ввоз автомобиля

Ведомости

Верховный суд России признал неправомерной корректировку таможенной стоимости автомобиля, приобретенного по более низкой стоимости. Об этом говорится на сайте суда.

В материале указано, что владивостокская таможня сочла заниженной цену, за которую Виктория Барабанова купила подержанный автомобиль в Южной Корее. Так, она взяла машину за $57 800 (около 4,7 млн руб.), и размер ввозной пошлины составил 2,6 млн руб. На зарубежном аукционном сайте аналогичный автомобиль продавался почти в три раза дороже, поэтому таможенная служба обязала Барабанову доплатить 2,8 млн руб. пошлин. Покупательница оспорила решение ведомства через суд, сославшись на недостоверность сведений сайта.

В пресс-службе суда сообщили, что повышение таможенной стоимости автомобиля, приобретенного гражданином для личного пользования, признается неправомерным.

Верховный суд РФ встал на сторону Барабановой, разъяснив, что покупатели не осуществляют предпринимательскую деятельность и ограничены в возможности предоставления коммерческих документов. Бремя доказывания обстоятельств суд возложил на таможенный орган, если он не согласен со сведениями.

