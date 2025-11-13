В результате наезда грузовика на рынке в Южной Корее пострадали 18 человек

В южнокорейском городе Бучхон (провинция Кенгидо) грузовик врезался в толпу людей на местном рынке, сообщает телеканал KBS. В результате происшествия пострадали 18 человек, девять из них получили тяжелые травмы. Еще две женщины в возрасте около 70 лет скончались после госпитализации.