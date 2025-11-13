Газета
Главная / Общество /

В результате наезда грузовика на рынке в Южной Корее пострадали 18 человек

Ведомости

В южнокорейском городе Бучхон (провинция Кенгидо) грузовик врезался в толпу людей на местном рынке, сообщает телеканал KBS. В результате происшествия пострадали 18 человек, девять из них получили тяжелые травмы. Еще две женщины в возрасте около 70 лет скончались после госпитализации.

По данным полиции, однотонный грузовик сначала немного откатился назад, а затем резко двинулся вперед, проехав около 150 м и сбивая людей и прилавки на своем пути.

Водитель грузовика был задержан на месте. Полиция расследует обстоятельства происшествия. Автомобиль был направлен на экспертизу в Национальное управление судебно-медицинской экспертизы для проверки версии о возможном самопроизвольном ускорении.

По предварительным данным, водитель не был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Правоохранители продолжают проверку, а медики предупреждают, что число жертв может возрасти из-за тяжелого состояния нескольких пострадавших.

