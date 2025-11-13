В Госдуме определили национальность Чебурашки

Во времена, когда на экраны вышел мультфильм о Чебурашке, в СССР завозили апельсины из Израиля. Поскольку он прибыл в страну в коробке с этим фруктом, в Госдуме сделали вывод, что Чебурашка – еврей. Об этом заявил глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров на рассмотрении поправок ко второму чтению законопроекта о федеральном бюджете на 2026-2028 гг.