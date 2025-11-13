Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В Госдуме определили национальность Чебурашки

Ведомости

Во времена, когда на экраны вышел мультфильм о Чебурашке, в СССР завозили апельсины из Израиля. Поскольку он прибыл в страну в коробке с этим фруктом, в Госдуме сделали вывод, что Чебурашка – еврей. Об этом заявил глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров на рассмотрении поправок ко второму чтению законопроекта о федеральном бюджете на 2026-2028 гг.

Спор о национальной принадлежности Чебурашки возник в процессе обсуждения поправки к бюджету, в которой предусмотрено выделение средств для проведения конкурса «Родная игрушка». Его целью является поиск достойной отечественной альтернативы таким популярным игрушкам, как Лабубу.

Некоторые депутаты попытались оспорить гипотезу Макарова. Они утверждали, что апельсины в СССР также импортировались из Марокко и Испании. Макаров отверг эти утверждения, призвав коллег перепроверить информацию о поставках апельсинов в Советский Союз.

1 января 2023 г. в широкий прокат вышла комедия «Чебурашка». Кинокартина стала самой посещаемой в 2023 г.: ее посмотрели 22,4 млн зрителей. Кассовые сборы стали рекордными в российском прокате и превысили 6 млрд руб.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её