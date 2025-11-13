Обвиняемым по делу о взрыве в Сергиевом Посаде назначили сроки от 4,5 до 5 лет

9 августа 2023 г. произошел взрыв на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде. Инцидент произошел на складе пиротехники компании «Пиро-Росс». В результате взрыва погибли девять человек. Власти Московской области приняли решение установить специальные выплаты семьям погибших – по 2 млн руб. Тяжело раненным пообещали по 500 000 руб., госпитализированным с переломами – по 300 000 руб.