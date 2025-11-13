Газета
Главная / Общество /

Обвиняемым по делу о взрыве в Сергиевом Посаде назначили сроки от 4,5 до 5 лет

Ведомости

Городской суд Сергиева Посада назначил сроки от четырех лет шести месяцев до пяти лет лишения свободы троим фигурантам дела о взрыве на городском складе пиротехники в августе 2023 г. Об этом сообщил ТАСС.

Техническому директору компании «Пиро-росс» Сергею Чанкаеву назначили пять лет лишения свободы. Генеральному директору ООО «Залп» Александру Варенову и его заместителю по производству Олегу Юрову – 4,5 года лишения свободы каждому.

Прокурор требовал приговорить обвиняемых на сроки от 5,5 до 6,5 г. колонии.

Фигуранты дела признаны виновными по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

9 августа 2023 г. произошел взрыв на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде. Инцидент произошел на складе пиротехники компании «Пиро-Росс». В результате взрыва погибли девять человек. Власти Московской области приняли решение установить специальные выплаты семьям погибших – по 2 млн руб. Тяжело раненным пообещали по 500 000 руб., госпитализированным с переломами – по 300 000 руб.

