Кабмин выделил 1 млрд рублей победителям конкурса муниципальных практик
Кабмин утвердил распределение 1 млрд руб. между победителями всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». В 2025 г. в число лауреатов вошли 48 муниципалитетов из 29 регионов, большинство из которых – малые поселения.
Премии присуждаются в нескольких номинациях, включая эффективное управление муниципальными финансами и имуществом, развитие предпринимательства и туризма, модернизацию городского хозяйства с применением цифровых технологий, а также укрепление межнационального согласия.
Муниципальные округа, городские округа и городские поселения, занявшие первые места, получат по 50 млн руб., участники со второго по пятое места – от 40 млн до 10 млн руб. Сельским поселениям за победу присуждено по 20 млн руб., а занявшим вторые–пятые места – от 15 млн до 3 млн руб.
В 2025 г. на федеральный этап конкурса, который проводится уже в девятый раз, поступило 1028 заявок.
Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что подобные инициативы «мотивируют коллег из соседних муниципалитетов совершенствовать подходы и создавать комфортные условия для жизни людей».
