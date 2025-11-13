Газета
Главная / Общество /

В московском «ГЭС-2» прошла эвакуация

Ведомости

В московском «ГЭС-2» прошла эвакуация, сообщается в Telegram-канале Дома культуры.

«Если вы находитесь в здании, пожалуйста, спокойно двигайтесь к ближайшему эвакуационному выходу, подсвеченному зеленым световым табло», – говорится в сообщении.

Причина эвакуации не сообщается. Режим работы «ГЭС-2» будет скоро опубликован, добавили в канале.

Всего в здании Дома культуры находится 32 выхода по периметру. В карточках «ГЭС-2» сообщает, что в здании всегда находятся профессиональные службы, которые действуют по отработанной схеме и обеспечивают безопасность посетителей.

