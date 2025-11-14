Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В московском ТРЦ «Авиапарк» подросток попытался поджечь кинотеатр

Ведомости

В торгово-развлекательном центре «Авиапарк» в Москве подросток пытался поджечь кинотеатр, пронеся внутрь горючую жидкость. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«В ТРЦ "Авиапарк" задержан подросток, который пронес внутрь горючую жидкость и попытался устроить пожар», – рассказал источник агентства.

По предварительным данным, парень поджег несколько кресел в кинозале, после чего был задержан сотрудниками охраны и передан полиции. Очаг возгорания оперативно ликвидировали сотрудники торгового центра. Посетителей кинотеатра эвакуировали, пострадавших при этом ЧП нет.

12 апреля Росгвардия сообщала о задержании в подмосковном Нахабине подростка, подозреваемого в поджоге ТЦ «Элизиум». Тогда злоумышленник принес в здание канистру с бензином и поджег жидкость. По данным ведомства, ему пообещали вознаграждение в размере 250 000 руб.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её