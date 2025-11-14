В московском ТРЦ «Авиапарк» подросток попытался поджечь кинотеатр

По предварительным данным, парень поджег несколько кресел в кинозале, после чего был задержан сотрудниками охраны и передан полиции. Очаг возгорания оперативно ликвидировали сотрудники торгового центра. Посетителей кинотеатра эвакуировали, пострадавших при этом ЧП нет.