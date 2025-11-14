В московском ТРЦ «Авиапарк» подросток попытался поджечь кинотеатр
В торгово-развлекательном центре «Авиапарк» в Москве подросток пытался поджечь кинотеатр, пронеся внутрь горючую жидкость. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
«В ТРЦ "Авиапарк" задержан подросток, который пронес внутрь горючую жидкость и попытался устроить пожар», – рассказал источник агентства.
По предварительным данным, парень поджег несколько кресел в кинозале, после чего был задержан сотрудниками охраны и передан полиции. Очаг возгорания оперативно ликвидировали сотрудники торгового центра. Посетителей кинотеатра эвакуировали, пострадавших при этом ЧП нет.
12 апреля Росгвардия сообщала о задержании в подмосковном Нахабине подростка, подозреваемого в поджоге ТЦ «Элизиум». Тогда злоумышленник принес в здание канистру с бензином и поджег жидкость. По данным ведомства, ему пообещали вознаграждение в размере 250 000 руб.