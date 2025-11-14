Газета
Главная / Общество /

Росавиация ограничила работу пяти аэропортов

Ведомости

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов установили в аэропортах Казани, Нижнекамска («Бегишево»), Оренбурга, Самары и Уфы. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Кореняко опубликовал сообщение в 04:30 мск 14 ноября.

Вечером 13 ноября ограничения также вводились в воздушных гаванях Волгограда, Геленджика, Пензы, Саратова («Гагарин»), Тамбова («Донское»). Ночью меру установили в аэропорту Краснодара («Пашковский»). В настоящий момент ограничения отменены в аэропортах Тамбова, Краснодара, Геленджика и Волгограда.

