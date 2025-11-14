Первого замглавы ФСИН по Челябинской области задержали по подозрению в коррупции
По подозрению в коррупции задержали первого замглавы ГУФСИН по Челябинской области Сергея Бульчука, начальника ведомственной службы безопасности Олега Мохова и главного бухгалтера Марину Уфимцеву. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники.
В их отношении возбудили уголовные дел по ч. 6 ст. 290 (получение взятки), п. «г», п. «е» ч. 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий) и ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки). Максимальное наказание по первой статье составляет 15 лет лишения свободы, по второй – 10 лет, по третьей – 15 лет.
Собеседники газеты рассказали, что сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят следственно-оперативные действия по местам службы и жительства подозреваемых, а также решается вопрос об избрании им мер пресечения.
12 ноября задержали замглавы администрации Ялты Ирину Беломестнову по подозрению в получении взятки на сумму в размере 2,5 млн руб. На следующий день стало известно, что Ялтинский городской суд арестовал ее до 10 января.