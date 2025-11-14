Первого замглавы ФСИН по Челябинской области задержали по подозрению в коррупции

В их отношении возбудили уголовные дел по ч. 6 ст. 290 (получение взятки), п. «г», п. «е» ч. 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий) и ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки). Максимальное наказание по первой статье составляет 15 лет лишения свободы, по второй – 10 лет, по третьей – 15 лет.