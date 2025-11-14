Газета
Главная / Общество /

В Новороссийске ввели режим ЧС после ночной атаки БПЛА

Ведомости

После ночного налета украинских беспилотников власти Новороссийска приняли решение о введении режима чрезвычайной ситуации в городе. Об этом сообщил мэр Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что осмотрел поврежденные территории и дома. По данным Кравченко, сейчас известно об одном пострадавшем, а также о попадании обломков беспилотников в четыре многоквартирных и два частных дома.

Кроме того, удары БПЛА нанесли ущерб инфраструктуре города. Их обломки повредили резервуар и причал «Черномортранснефти», контейнерный терминал «НУТЭП», нефтебазу на перевалочном комплексе «Шесхарис».

Пострадало также одно из гражданских судов в порту Новороссийска. По предварительной информации, пострадали три человека из экипажа корабля.

Мэр Новороссийска подчеркнул, что власти города бросили все силы и средства на ликвидацию последствий атаки. Оперативные службы проводят обследование мест происшествия. Развернут также оперативный штаб, который координирует действия всех служб.

Всего, по словам Кравченко, в ликвидации последствий атаки задействованы 172 человека и 51 единица техники аварийно-спасательных подразделений. В том числе от МЧС России – 76 человек и 23 единицы техники.

Оперштаб Краснодарского края сообщал, что в Новороссийске в одном из домов обломки беспилотника влетели в квартиру, в нескольких квартирах выбило окна. Пострадал мужчина, его госпитализировали. Также фрагменты беспилотника упали на придомовую территорию по еще одному адресу.

В группе компаний «Дело» сообщали, что терминалы «Делопортс» работают штатно после атаки украинские беспилотников на Новороссийск.

