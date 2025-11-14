Газета
Главная / Общество /

Рэпер Obe1Kanobe получил восемь лет колонии

Ведомости

Видновский суд Московской области приговорил репера Obe1Kanobe (настоящее имя – Никита Вартиков) к восьми годам лишения свободы по делу о покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщает Telegram-канал прокуратуры региона.

Его обвиняли по ч. 3 ст. 30 (покушение на преступление) и п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств). Репер будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным следствия, он оборудовал самодельный парник для выращивания марихуаны в арендованной квартире, расположенной в поселке Совхоза имени Ленина в Московской области. В ходе обысков полиция изъяла части растений общей массой более 900 гр., а также семь растений, содержащих наркотические вещества.

Как сочло следствие, он хранил их для продажи.

По данным «РИА Новости», в ходе прений обвинение попросило суд приговорить Вартикова к 11 годам лишения свободы. В последнем слове репер заявил, что раскаивается, до этого он признал вину только в культивации и хранении наркотиков.

