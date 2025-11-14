Рэпер Obe1Kanobe получил восемь лет колонии

По данным следствия, он оборудовал самодельный парник для выращивания марихуаны в арендованной квартире, расположенной в поселке Совхоза имени Ленина в Московской области. В ходе обысков полиция изъяла части растений общей массой более 900 гр., а также семь растений, содержащих наркотические вещества.