Институт русского языка РАН объяснил, как правильно писать: «промпт» или «промт»
Сейчас 80% пользователей предпочитают писать «промт» без буквы «п». К таким выводам пришли аналитики «Яндекса». Но правильным считается вариант «промпт». Это написание закреплено в орфографическом словаре В.В. Лопатина и подтверждено Институтом русского языка РАН.
После консультаций с Институтом русского языка им. В.В. Виноградова «Яндекс» решил использовать в своих сервисах и публикациях именно вариант «промпт».
«Кодифицированным является написание «промпт», по этому образцу должны писаться и другие слова, например «промпт-инженер», «промпт-инжиниринг», – пояснила ведущий научный сотрудник института, редактор «Русского орфографического словаря» Ольга Иванова.
По ее данным, вариант «промт» отражает другое произношение и связан с артикуляционной трудностью группы согласных «мпт».
По данным «Яндекса», интерес к теме сохраняется на протяжении всего 2025 г. Чаще всего запросы с обоими вариантами слова пишут пользователи в возрасте от 18 до 34 лет – они делают это почти в 2,5 раза активнее других.
Тематика запросов при этом различается. Вариант «промт» чаще встречается в поисках, связанных с визуальным контентом: «фото», «ИИ», «картинка», «видео», «готовый». Например: промт для нейросети создать фото продукта на фоне.
Вариант «промпт» чаще употребляется в профессиональном контексте: промпт инженер вакансии, пример идеального промпта для ИИ, генератор промптов.