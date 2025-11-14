В Госдуму внесли законопроект о Дне памяти жертв геноцида советского народа
В Госдуму внесли законопроект об установлении 19 апреля Днем памяти жертв геноцида советского народа, совершенного в период Великой Отечественной войны, следует из данных думской электронной базы.
С инициативой выступила заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая. Законопроект вносит изменения в закон «О днях воинской славы и памятным датах России».
«Увековечение вводимой памятной даты будет иметь важное значение для противодействия фальсификации истории», – говорится в пояснительной записке.
Дата выбрана потому, что именно 19 апреля 1943 г. издан указ №39, который официально зафиксировал политику нацистов и их пособников по уничтожению мирного населения на оккупированных территориях. В эту дату по всей стране проводятся общероссийские мероприятия в память о жертвах геноцида. Это служит напоминаем всему миру о необходимости сделать все, чтобы геноцид никогда и нигде не повторялся, также указано в пояснительной записке.
18 июня 2024 г. В Госдуму внесли законопроект «Об увековечении памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.». Он был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 21 апреля 2025 г.