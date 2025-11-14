В Госдуму внесли законопроект о Дне памяти жертв геноцида советского народа

Дата выбрана потому, что именно 19 апреля 1943 г. издан указ №39, который официально зафиксировал политику нацистов и их пособников по уничтожению мирного населения на оккупированных территориях. В эту дату по всей стране проводятся общероссийские мероприятия в память о жертвах геноцида. Это служит напоминаем всему миру о необходимости сделать все, чтобы геноцид никогда и нигде не повторялся, также указано в пояснительной записке.