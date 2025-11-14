Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В Госдуму внесли законопроект о Дне памяти жертв геноцида советского народа

Ведомости

В Госдуму внесли законопроект об установлении 19 апреля Днем памяти жертв геноцида советского народа, совершенного в период Великой Отечественной войны, следует из данных думской электронной базы.

С инициативой выступила заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая. Законопроект вносит изменения в закон «О днях воинской славы и памятным датах России».

«Увековечение вводимой памятной даты будет иметь важное значение для противодействия фальсификации истории», – говорится в пояснительной записке.

Дата выбрана потому, что именно 19 апреля 1943 г. издан указ №39, который официально зафиксировал политику нацистов и их пособников по уничтожению мирного населения на оккупированных территориях. В эту дату по всей стране проводятся общероссийские мероприятия в память о жертвах геноцида. Это служит напоминаем всему миру о необходимости сделать все, чтобы геноцид никогда и нигде не повторялся, также указано в пояснительной записке.

18 июня 2024 г. В Госдуму внесли законопроект «Об увековечении памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.». Он был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 21 апреля 2025 г.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её