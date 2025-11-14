Путин присвоил аэропорту Ижевска имя Калашникова
Международному аэропорту Ижевска присвоено имя Михаила Калашникова – советского и российского конструктора стрелкового оружия, создателя всемирно известного автомата. Соответствующий указ президента России опубликован на сайте правовой информации.
Решение принято в соответствии с другим указом президента «О присвоении отдельным географическим объектам имен лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством».
Указ вступил в силу в день подписания – 14 ноября.
Генерал-лейтенант Михаил Калашников скончался в декабре 2013 г. в возрасте 94 лет. Он был доктором технических наук, дважды Героем Социалистического труда, лауреатом Сталинской и Ленинской премий. Имел многочисленные государственные награды.