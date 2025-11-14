Путин присвоил аэропорту Ижевска имя Калашникова

Генерал-лейтенант Михаил Калашников скончался в декабре 2013 г. в возрасте 94 лет. Он был доктором технических наук, дважды Героем Социалистического труда, лауреатом Сталинской и Ленинской премий. Имел многочисленные государственные награды.