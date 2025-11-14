СК предъявил обвинения подростку в совершении террористического акта на ж/д
Следственные органы Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) РФ предъявили обвинение 16-летнему жителю Московской области в совершении террористического акта. Об этом сообщили в Telegram-канале СК.
По данным следствия, 12 ноября 2025 г. юноша получил в мессенджере сообщение, в котором ему предлагалось совершить теракт за денежное вознаграждение. Подросток согласился. Он поджег релейный шкаф, обеспечивающий работу железнодорожного транспорта, на 25-м км станции Одинцово в Московской области.
Сотрудники МВД задержали подростка. Он обвиняется в совершении преступления по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста. По уголовному делу проводятся следственные действия и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
В СК призвали граждан, особенно подростков и родителей, к бдительности, чтобы не быть вовлеченными в преступную деятельность. Ведомство напомнило, что посягательства на объекты транспортной инфраструктуры расцениваются как преступления террористической направленности, наказание за которые – до 20 лет лишения свободы. В случае гибели человека виновному могут назначить и пожизненное лишение свободы.
8 ноября задержали двух подростков из Макеевки (ДНР) за подготовку подрыва объекта железнодорожной инфраструктуры, возбуждено уголовное дело о покушении на теракт.