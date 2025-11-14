СК предъявил обвинения подростку в совершении террористического акта на ж/д

В СК призвали граждан, особенно подростков и родителей, к бдительности, чтобы не быть вовлеченными в преступную деятельность. Ведомство напомнило, что посягательства на объекты транспортной инфраструктуры расцениваются как преступления террористической направленности, наказание за которые – до 20 лет лишения свободы. В случае гибели человека виновному могут назначить и пожизненное лишение свободы.