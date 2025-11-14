Обвинение запросило для Дудя почти два года колонии

Дудя объявили иноагентом 15 апреля 2022 г. Минюст указывал, что в своих интервью журналист использовал материалы изданий, имеющих статус иностранных агентов, и получал доходы от рекламы на американском видеохостинге YouTube. Журналист покинул Россию и выступил против российской спецоперации на Украине.