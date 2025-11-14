Обвинение запросило для Дудя почти два года колонии
Гособвинение просит суд заочно приговорить журналиста Юрия Дудя
Прокуратура направила в суд уголовное дело против Дудя по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах) в сентябре.
Как отмечает прокуратура, Дудя дважды за год привлекли к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ).
Дудя объявили иноагентом 15 апреля 2022 г. Минюст указывал, что в своих интервью журналист использовал материалы изданий, имеющих статус иностранных агентов, и получал доходы от рекламы на американском видеохостинге YouTube. Журналист покинул Россию и выступил против российской спецоперации на Украине.