Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Обвинение запросило для Дудя почти два года колонии

Ведомости

Гособвинение просит суд заочно приговорить журналиста Юрия Дудя (считается в России иноагентом) к одному году и 10 месяцам колонии по статье об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Об этом сообщило «РИА Новости».

Прокуратура направила в суд уголовное дело против Дудя по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах) в сентябре.

Как отмечает прокуратура, Дудя дважды за год привлекли к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ). 

Дудя объявили иноагентом 15 апреля 2022 г. Минюст указывал, что в своих интервью журналист использовал материалы изданий, имеющих статус иностранных агентов, и получал доходы от рекламы на американском видеохостинге YouTube. Журналист покинул Россию и выступил против российской спецоперации на Украине.