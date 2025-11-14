В Госдуму внесли законопроект о штрафах за авторизацию через зарубежные сервисы
В Госдуму внесли законопроект об административных штрафах до 700 000 руб. для владельцев российских сайтов за нарушение правил авторизации пользователей, следует из думской электронной базы.
Проектом предлагается дополнить КоАП РФ статьей, которая предусматривает штрафы за неисполнение обязанностей при проведении авторизации.
Первый заместитель председателя ИТ-комитета Госдумы Антон Горелкин заверил, что обычных пользователей это не коснется. Только владельцев сайтов и приложений. «Инициатива направлена на дальнейшее уменьшение зависимости Рунета от решений из недружественных стран», – написал он в Telegram.
Согласно действующему законодательству, на территории РФ авторизация должна проводится при помощи российского номера телефона, через «Госуслуги», единую биометрическую систему или через иную информационную систему, которой владеет российское юрлицо или гражданин. Нарушение такого требования теперь будет облагаться штрафом от 10 000 до 20 000 руб. для граждан, от 30 000 до 50 000 руб. – для должностных лиц, от 500 000 до 700 000 руб. – для юрлиц. Так, пользователь не сможет зарегистрироваться через электронную почту, которая принадлежит иностранной организации.
Кроме того, в главу 13 КоАП РФ об административных правонарушениях в области связи и информации законопроект предлагает добавить две статьи. Проект вводит штраф за использование алгоритмов, которые нарушают права и интересы людей или организаций или используются для распространения запрещенных материалов.
Кроме того, сервисы обязаны открыто сообщать пользователю, что ему показывают персонализированный контент на основе алгоритмов. Владелец сервиса должен будет размещать личные данные для официальных обращений. За повторные нарушения штрафы вырастут. Для граждан они будут от 20 000 до 40 000 руб., для должностных лиц – от 60 000 до 100 000 руб., для юрлиц – от 1 до 1,4 млн руб.