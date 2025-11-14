В Госдуму внесли законопроект о штрафах за авторизацию через зарубежные сервисы

Согласно действующему законодательству, на территории РФ авторизация должна проводится при помощи российского номера телефона, через «Госуслуги», единую биометрическую систему или через иную информационную систему, которой владеет российское юрлицо или гражданин. Нарушение такого требования теперь будет облагаться штрафом от 10 000 до 20 000 руб. для граждан, от 30 000 до 50 000 руб. – для должностных лиц, от 500 000 до 700 000 руб. – для юрлиц. Так, пользователь не сможет зарегистрироваться через электронную почту, которая принадлежит иностранной организации.