Наемника ВСУ из Японии заочно осудили на 14 лет

Ведомости

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно вынес приговор гражданину Японии Такао Тайнаку. Его осудили на 14 лет колонии строго режима за наемничество на стороне ВСУ, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Японца в возрасте 38 лет признали виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте). Максимальное наказание за такое преступление – 15 лет лишения свободы.

По данным следствия, осужденный прибыл на Украину для участия в военных действиях в феврале 2023 г. Он прошел подготовку, получил личное огнестрельное оружие. До лета 2025 г. Тайнака участвовал в конфликте против военнослужащих российской армии. За это он получил свыше 2,6 млн руб.

11 ноября Второй восточный окружной военный суд Новосибирска приговорил 19-летнего администратора украинских Telegram-каналов к 8,5 года колонии. Проживая в Омске, он также собирал средства на финансирование ВСУ и был намерен вести боевые действия против России.

