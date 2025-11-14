Наемника ВСУ из Японии заочно осудили на 14 лет

По данным следствия, осужденный прибыл на Украину для участия в военных действиях в феврале 2023 г. Он прошел подготовку, получил личное огнестрельное оружие. До лета 2025 г. Тайнака участвовал в конфликте против военнослужащих российской армии. За это он получил свыше 2,6 млн руб.