Апелляция согласилась с взысканием 35,5 млрд рублей с владельца «Волгонефти-239»

Происшествие было зафиксировано в декабре 2024 г., когда в Керченском проливе из-за крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в море оказалось свыше 2400 т мазута. Нефтепродукты попали на побережье в нескольких российских курортных городах, после чего пляжи Анапы и Темрюка закрылись на летний сезон.