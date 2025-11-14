Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Апелляция согласилась с взысканием 35,5 млрд рублей с владельца «Волгонефти-239»

Ведомости

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу владельца судна – ЗАО «Волгатранснефть». Он должен заплатить 35,5 млрд руб. в рамках компенсации ущерба акватории моря, сообщила в Telegram-канале глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

«ЗАО "Волгатранснефть" отказалось добровольно возместить ущерб, поэтому служба обратилась в суд. Ранее Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил исковые требования Росприроднадзора в полном объеме», – отметила Радионова.

Происшествие было зафиксировано в декабре 2024 г., когда в Керченском проливе из-за крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в море оказалось свыше 2400 т мазута. Нефтепродукты попали на побережье в нескольких российских курортных городах, после чего пляжи Анапы и Темрюка закрылись на летний сезон.

22 августа суд арестовал активы владельца и оператора танкера «Волгонефть-212». В судебных материалах говорилось, что такое решение было принято с целью сохранения возможности исполнения судебного решения.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте