Апелляция согласилась с взысканием 35,5 млрд рублей с владельца «Волгонефти-239»
Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу владельца судна – ЗАО «Волгатранснефть». Он должен заплатить 35,5 млрд руб. в рамках компенсации ущерба акватории моря, сообщила в Telegram-канале глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
«ЗАО "Волгатранснефть" отказалось добровольно возместить ущерб, поэтому служба обратилась в суд. Ранее Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил исковые требования Росприроднадзора в полном объеме», – отметила Радионова.
Происшествие было зафиксировано в декабре 2024 г., когда в Керченском проливе из-за крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в море оказалось свыше 2400 т мазута. Нефтепродукты попали на побережье в нескольких российских курортных городах, после чего пляжи Анапы и Темрюка закрылись на летний сезон.
22 августа суд арестовал активы владельца и оператора танкера «Волгонефть-212». В судебных материалах говорилось, что такое решение было принято с целью сохранения возможности исполнения судебного решения.