Путин посмертно наградил орденами Мужества двух сотрудников «Белгородэнерго»

Губернатор Вячеслав Гладков в тот день сообщал, что один из работников погиб на рабочем месте, помогая устранить последствия обстрелов. «Он погиб на рабочем месте, помогая справиться с последствиями предыдущего обстрела… Герой!» – писал он, выражая соболезнования родным. Второго раненого тогда в тяжелом состоянии медики доставили в больницу.