Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Путин посмертно наградил орденами Мужества двух сотрудников «Белгородэнерго»

Ведомости

Президент Владимир Путин посмертно наградил орденами Мужества двух сотрудников «Белгородэнерго», погибших при выполнении работы по восстановлению электроснабжения. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе отмечается, что награда присуждена «за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга».

Награды удостоены: электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств Юрий Бондарь и мастер бригады Игорь Гранкин.

По данным Telegram-канала «Вести Белгород», оба сотрудника погибли 6 октября во время ракетного обстрела Белгорода со стороны ВСУ. Они проводили аварийно-восстановительные работы после предыдущих атак.

Губернатор Вячеслав Гладков в тот день сообщал, что один из работников погиб на рабочем месте, помогая устранить последствия обстрелов. «Он погиб на рабочем месте, помогая справиться с последствиями предыдущего обстрела… Герой!» – писал он, выражая соболезнования родным. Второго раненого тогда в тяжелом состоянии медики доставили в больницу.

Утром 6 октября Гладков сообщал, что после ударов беспилотников ВСУ почти 40 000 жителей региона остались без света, однако ночная работа энергетиков помогла оперативно восстановить электричество.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь