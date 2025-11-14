Путин посмертно наградил орденами Мужества двух сотрудников «Белгородэнерго»
Президент Владимир Путин посмертно наградил орденами Мужества двух сотрудников «Белгородэнерго», погибших при выполнении работы по восстановлению электроснабжения. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
В документе отмечается, что награда присуждена «за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга».
Награды удостоены: электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств Юрий Бондарь и мастер бригады Игорь Гранкин.
По данным Telegram-канала «Вести Белгород», оба сотрудника погибли 6 октября во время ракетного обстрела Белгорода со стороны ВСУ. Они проводили аварийно-восстановительные работы после предыдущих атак.
Губернатор Вячеслав Гладков в тот день сообщал, что один из работников погиб на рабочем месте, помогая устранить последствия обстрелов. «Он погиб на рабочем месте, помогая справиться с последствиями предыдущего обстрела… Герой!» – писал он, выражая соболезнования родным. Второго раненого тогда в тяжелом состоянии медики доставили в больницу.
Утром 6 октября Гладков сообщал, что после ударов беспилотников ВСУ почти 40 000 жителей региона остались без света, однако ночная работа энергетиков помогла оперативно восстановить электричество.