Первый снег в Москве выпал с опозданием на месяц

Ведомости

Первый снег появился в столице с опозданием на месяц, за сутки выпало 20% месячной нормы осадков. Об этом в Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Всю ночь шел дождь – на ВДНХ выпало 9 л воды на кв. м, что составляет 20% месячной нормы, а к утру к нему стал примешиваться снег и к 6.00 пошел чистый снег», – написал синоптик.

Снежный покров в Москве будет неустойчивым и к середине недели растает. К следующим выходным Тишковец прогнозирует его снова, а к концу ноября снег достигнет высоты в 3-8 см, местами 8-13 см.

Обычно первый снег в столице появляется 17 октября.

