Росавиация ввела ограничения на работу аэропортов Саратова и Волгограда

15 ноября Минобороны РФ сообщило об уничтожении над российскими регионами восьми беспилотников самолетного типа. Военные отразили атаки с 14:00 мск до 18:00 мск. Дежурные средства противовоздушной обороны нейтрализовали три дрона над Белгородской областью и Крымом. Еще по одному беспилотнику военнослужащие сбили над Курской и Брянской областями.