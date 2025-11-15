Росавиация ввела ограничения на работу аэропортов Саратова и Волгограда
В аэропортах Саратова («Гагарин») и Волгограда введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом объявил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Мера необходима для обеспечения безопасности полетов.
15 ноября Минобороны РФ сообщило об уничтожении над российскими регионами восьми беспилотников самолетного типа. Военные отразили атаки с 14:00 мск до 18:00 мск. Дежурные средства противовоздушной обороны нейтрализовали три дрона над Белгородской областью и Крымом. Еще по одному беспилотнику военнослужащие сбили над Курской и Брянской областями.
По данным оборонного ведомства, всего за последние сутки ликвидировано четыре управляемые авиабомбы и 247 беспилотников самолетного типа.
Ночью на фоне попыток атак по регионам РФ Росавиация вводила временные ограничения на работу аэропортов Казани, Нижнекамска, Тамбова, Ижевска, Самары и Уфы. Сейчас они сняты.