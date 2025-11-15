Умер президент Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Тасун

На протяжении 35 лет работал в структурах воздушного транспорта в Новосибирске. Начал трудовой путь инженером Толмачевского объединенного авиаотряда, трудился в Западно-Сибирском управлении гражданской авиации МГА СССР, возглавлял концерн «Сибирские авиалинии», занимал руководящие посты в системе управления гражданской авиации региона. В 2007-2014 гг. был директором департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса РФ. В 2014 г. избран президентом АЭВТ. Был членом коллегии Федеральной авиационной службы, правительственной комиссии по транспорту и общественного совета Росавиации.