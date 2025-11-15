Умер президент Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Тасун
Президент Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимир Тасун умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщается в Telegram-канале Росавиации.
В агентстве выразили соболезнования родным и близким Тасуна. Прощание с президентом АЭВТ пройдет в 12:00 мск 17 ноября в Москве.
«У каждого человека есть документы «Свидетельство о рождении», «Свидетельство о смерти». У Владимира Николаевича было свидетельство жизни. Не каждый может, не каждому дано», – написал представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
На протяжении 35 лет работал в структурах воздушного транспорта в Новосибирске. Начал трудовой путь инженером Толмачевского объединенного авиаотряда, трудился в Западно-Сибирском управлении гражданской авиации МГА СССР, возглавлял концерн «Сибирские авиалинии», занимал руководящие посты в системе управления гражданской авиации региона. В 2007-2014 гг. был директором департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса РФ. В 2014 г. избран президентом АЭВТ. Был членом коллегии Федеральной авиационной службы, правительственной комиссии по транспорту и общественного совета Росавиации.
Тасун награжден орденом Почета и медалями «За особый вклад в развитие Кузбасса» I и II степени. Ему присвоены почетные звания «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации» и «Почетный работник транспорта».