На востоке Москвы в пруду обнаружили останки несовершеннолетнего
В Гольяновском пруду на востоке столицы обнаружены останки человека, возбуждено уголовное дело, сообщает Telegram-канал прокуратуры Москвы.
В связи с обнаружением человеческих останков возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ. Расследование находится на контроле в прокуратуре.
По данным Главного следственного управления СК России по Москве, останки принадлежат погибшему несовершеннолетнему. Их обнаружили в рюкзаке. Предварительный осмотр эксперта установил, что погибшему было от семи до 10 лет.
Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты столичного СК, выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Следствие допрашивает свидетели и изучает записи камер видеонаблюдения, говорится в сообщении.