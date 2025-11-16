В ГД предложили обязать магазины обособлять товары с истекающим сроком годности
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил Роспотребнадзору обязывать магазины выделять отдельные зоны на полках для товаров с истекающим сроком годности. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По его словам, ритейлу такие правила могут не понравиться, так как магазины теряют прибыль. Но можно продавать такие товары со скидками.
«Те, кому то же подкисшее молоко нужно на блины, или семья выпьет эту бутылку за день, с удовольствием приобретут продукт. Это в разы лучше, чем вводить покупателей в заблуждение, маскируя просрочку среди свежих продуктов», – написал он.
Соответствующее обращение парламентарий направил главе Роспотребнадзора Анне Поповой. Из документа следует, что для всех розничных торговых предприятий предлагается ввести обязанность выделять «отдельные, специально обозначенные зоны на полках для продукции, срок годности которой истекает в ближайшие 24-72 часа».
Товары также должны сопровождаться «крупной, хорошо видимой унифицированной табличкой» с информацией для потребителя, считает депутат. По его мнению, мера будет законно стимулировать спрос на такие товары через систему скидок и сократит объемы просроченной продукции.