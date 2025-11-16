Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Умер американист Владимир Батюк

Ведомости

Главный научный сотрудник Института США и Канады Российской академии наук (ИСКРАН) Владимир Батюк умер в возрасте 64 лет. Об этом сообщили в институте.

«Коллеги и студенты знали и ценили Владимира Игоревича не только как профессионала, но и как душевного, отзывчивого человека, верного товарища и друга, оставившего светлую память в сердцах всех, кому посчастливилось с ним работать», – говорится в сообщении.

Ученый-международник являлся профессором факультета мировой политики ГАУГН и НИУ ВШЭ. Известен своими работами в области международных отношений.

Батюк родился в 1961 г. В 1980-х окончил истфак МГУ. После поступил в аспирантуру ИСКРАН, где защитил сначала кандидатскую, а затем и докторскую диссертации. Его сферой научных интересов были взаимоотношения США, Европы и России в сфере безопасности, история холодной войны, система международных отношений.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь