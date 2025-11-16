Умер американист Владимир Батюк
Главный научный сотрудник Института США и Канады Российской академии наук (ИСКРАН) Владимир Батюк умер в возрасте 64 лет. Об этом сообщили в институте.
«Коллеги и студенты знали и ценили Владимира Игоревича не только как профессионала, но и как душевного, отзывчивого человека, верного товарища и друга, оставившего светлую память в сердцах всех, кому посчастливилось с ним работать», – говорится в сообщении.
Ученый-международник являлся профессором факультета мировой политики ГАУГН и НИУ ВШЭ. Известен своими работами в области международных отношений.
Батюк родился в 1961 г. В 1980-х окончил истфак МГУ. После поступил в аспирантуру ИСКРАН, где защитил сначала кандидатскую, а затем и докторскую диссертации. Его сферой научных интересов были взаимоотношения США, Европы и России в сфере безопасности, история холодной войны, система международных отношений.