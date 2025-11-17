Газета
Общество

Том Круз получил премию «Оскар» за преданность сообществу кинематографистов

Ведомости

Американскому актеру Тому Крузу вручили почетную награду «Оскар» «за невероятную преданность сообществу кинематографистов, кинотеатральному опыту и каскадерскому сообществу». Об этом сообщает Variety.

Статуэтку актеру вручил режиссер Алехандро Иньярриту. Variety отмечает, что Круз сыграл значимую роль в его фильме, который выйдет в прокат в октябре 2026 г.

«Неважно, откуда мы родом: в театре мы смеемся вместе, чувствуем вместе, надеемся вместе, и в этом сила этого вида искусства. <...> Принимать участие в съемках кино – это не то, чем я занимаюсь, это то, кто я есть», – сказал Круз, принимая награду.

Это первый «Оскар» Круза за 40-летнюю карьеру. При этом он становился номинантом в 1990 г. («Рожденный четвертого июля»), 1997 г. («Джерри Магуайер»), 2000 г. («Магнолия») и 2023 г. («Топ Ган: Мэверик»).

Почетный «Оскар» вручается за вклад в киноискусство. В прошлом году награды получили Куинси Джонс (посмертно), кастинг-директор Джульет Тейлор, сценарист Ричард Кертис и продюсеры «бондианы» Майкл Уилсон и Барбара Брокколи.

