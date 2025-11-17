Суд приговорил экс-замглавы Ростовской области к 13 годам колонии за взятку

Кушнарев, который занимал пост министра транспорта области, был задержан в ноябре 2024 г. при получении части взятки в размере 27 млн руб., писали «Ведомости. Юг». По версии следствия, он потребовал от подрядчика – директора ООО «Т-транс» – 95 млн руб. за беспрепятственную приемку дорожных работ и их своевременную оплату по госконтрактам. Бизнесмен обратился в УФСБ, и чиновника задержали.