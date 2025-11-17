Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Суд приговорил экс-замглавы Ростовской области к 13 годам колонии за взятку

Ведомости

Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону приговорил экс-замгубернатора Ростовской области Виталия Кушнарева к 13 годам лишения свободы по делу о взятке и хранении оружия, передает ТАСС.

Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Осужденному также назначили штраф в 475 млн руб.

Кушнарев, который занимал пост министра транспорта области, был задержан в ноябре 2024 г. при получении части взятки в размере 27 млн руб., писали «Ведомости. Юг». По версии следствия, он потребовал от подрядчика – директора ООО «Т-транс» – 95 млн руб. за беспрепятственную приемку дорожных работ и их своевременную оплату по госконтрактам. Бизнесмен обратился в УФСБ, и чиновника задержали.

При обыске у Кушнарева нашли пистолет «Кольт» и боеприпасы. Это стало причиной для дополнительного обвинения по статье о незаконном хранении оружия.

Прокуратура просила для Кушнарева 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте