Главная / Общество /

Экс-главу Российского союза молодежи арестовали по делу о растрате

Ведомости

Тверской суд Москвы арестовал бывшего председателя Российского союза молодежи Павла Красноруцкого по делу о растрате в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Его обвинили по ч. 4. ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере). Максимальное наказание по данной статье составляет 10 лет лишения свободы.

Собеседник агентства рассказал, что Красноруцкого заключили под стражу 15 ноября, а задержали несколько дней назад. В рамках расследования дела сотрудники правоохранительных органов провели ряд обысков, в том числе в Российском союзе молодежи.

Красноруцкий возглавлял организацию с 2012 по 2023 г. Он ушел с поста после сообщений о пьяном дебоше на борту самолета. При этом сам Красноруцкий утверждал, что просто громко разговаривал с соседом.

