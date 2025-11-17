Экс-премьер РФ Михаил Касьянов внесен в перечень террористов и экстремистов
Росфинмониторинг внес бывшего премьер-министра РФ Михаила Касьянова
В перечень также попали главный редактор издания «Новая газета Европа»
Касьянов занимал должность председателя правительства РФ с 2000 по 2004 г. В дальнейшем перешел в оппозицию. В июне 2022 г. покинул Россию. Минюст внес экс-премьера в реестр иноагентов 24 ноября 2023 г., в том числе за членство в «Антивоенном комитете России», который признан нежелательной организацией.
Мартынов находится в розыске. Он заочно арестован по статье об организации деятельности нежелательной организации (ч. 3 ст. 284.1 УК РФ). 17 июля 2023 г. Минюст РФ внес в реестр нежелательных организаций «Новую газету Европа», зарегистрированную в Латвии. Издание было основано Мартыновым в апреле 2022 г. В сентябре того же года его внесли в реестр иноагентов.
Экономист Гуриев признан иноагентом 10 марта 2023 г. Осенью того же года суд несколько раз штрафовал Гуриева за нарушение закона об иноагентах.