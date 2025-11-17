Экс-премьер РФ Михаил Касьянов внесен в перечень террористов и экстремистов

Мартынов находится в розыске. Он заочно арестован по статье об организации деятельности нежелательной организации (ч. 3 ст. 284.1 УК РФ). 17 июля 2023 г. Минюст РФ внес в реестр нежелательных организаций «Новую газету Европа», зарегистрированную в Латвии. Издание было основано Мартыновым в апреле 2022 г. В сентябре того же года его внесли в реестр иноагентов.