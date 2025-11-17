Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Экс-премьер РФ Михаил Касьянов внесен в перечень террористов и экстремистов

Ведомости

Росфинмониторинг внес бывшего премьер-министра РФ Михаила Касьянова (считается в России иноагентом) в перечень террористов и экстремистов, следует из базы ведомства.

В перечень также попали главный редактор издания «Новая газета Европа» (BDR Novaja Gazeta-Europe, организация признана нежелательной на территории РФ) Кирилл Мартынов (считается в России иноагентом) и доктор экономических наук и декан Лондонской школы бизнеса Сергей Гуриев (считается в России иноагентом).

Касьянов занимал должность председателя правительства РФ с 2000 по 2004 г. В дальнейшем перешел в оппозицию. В июне 2022 г. покинул Россию. Минюст внес экс-премьера в реестр иноагентов 24 ноября 2023 г., в том числе за членство в «Антивоенном комитете России», который признан нежелательной организацией.

Мартынов находится в розыске. Он заочно арестован по статье об организации деятельности нежелательной организации (ч. 3 ст. 284.1 УК РФ). 17 июля 2023 г. Минюст РФ внес в реестр нежелательных организаций «Новую газету Европа», зарегистрированную в Латвии. Издание было основано Мартыновым в апреле 2022 г. В сентябре того же года его внесли в реестр иноагентов.

Экономист Гуриев признан иноагентом 10 марта 2023 г. Осенью того же года суд несколько раз штрафовал Гуриева за нарушение закона об иноагентах.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь