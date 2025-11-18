Морской биолог Сергей Масленников умер во время командировки в КНР

Сергей Масленников был кандидатом биологических наук, доцентом, старшим научным сотрудником Лаборатории динамики морских экосистем. Ему принадлежит множество научных проектов и исследований, связанных с вопросами культивирования морских организмов. Вместе с коллегами из Центра аквакультуры он смог добиться высокой выживаемости камчатского и мохнаторукого крабов, которые выращивались в неволе.