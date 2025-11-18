Морской биолог Сергей Масленников умер во время командировки в КНР
Скончался руководитель Центра аквакультуры и прибрежных биоресурсов Национального научного центра морской биологии им. А.В. Жирмунского Дальневосточного отделения РАН Сергей Масленников. Его не стало во время рабочей поездки в Янтай в Китайской Народной Республике (КНР), сообщается на сайте научного центра.
Масленникову было 62 года. Администрация центра друзья и коллеги покойного выразили соболезнования его родным и близким.
Сергей Масленников был кандидатом биологических наук, доцентом, старшим научным сотрудником Лаборатории динамики морских экосистем. Ему принадлежит множество научных проектов и исследований, связанных с вопросами культивирования морских организмов. Вместе с коллегами из Центра аквакультуры он смог добиться высокой выживаемости камчатского и мохнаторукого крабов, которые выращивались в неволе.