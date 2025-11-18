Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Морской биолог Сергей Масленников умер во время командировки в КНР

Ведомости

Скончался руководитель Центра аквакультуры и прибрежных биоресурсов Национального научного центра морской биологии им. А.В. Жирмунского Дальневосточного отделения РАН Сергей Масленников. Его не стало во время рабочей поездки в Янтай в Китайской Народной Республике (КНР), сообщается на сайте научного центра.

Масленникову было 62 года. Администрация центра друзья и коллеги покойного выразили соболезнования его родным и близким. 

Сергей Масленников был кандидатом биологических наук, доцентом, старшим научным сотрудником Лаборатории динамики морских экосистем. Ему принадлежит множество научных проектов и исследований, связанных с вопросами культивирования морских организмов. Вместе с коллегами из Центра аквакультуры он смог добиться высокой выживаемости камчатского и мохнаторукого крабов, которые выращивались в неволе.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её