65% потребителей в ДНР остались без электричества после украинского удара
Сейчас в Донецкой народной республике (ДНР) без электроэнергии остаются 65% потребителей. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
Вместе с тем, по его словам, план экстренных мер по восстановлению подачи электроэнергии, тепла и воды уже намечен. По этому вопросу Пушилин провел заседание штаба по ликвидации последствий украинских атак на энергетическую инфраструктуру. В мероприятии приняли участие замглавы МЧС РФ Алексей Кострубицкий, а также члены правительства и руководители профильных ведомств.
Пушилин рассказал, что было принято решение о том, что работать будут только те школы и дошкольные учреждения, в которые подается тепло.
По его словам, еще возможны веерные отключения электроэнергии.
18 ноября глава ДНР сообщал, что украинская армия атаковала Зуевскую и Старобешевскую ТЭС. По его словам, из-за отсутствия света остановились котельные и фильтровальные станции. Профильные ведомства работают в экстренном режиме.
17 ноября Пушилин сообщал, что из-за атаки беспилотников вооруженных сил Украины около 500 000 абонентов в Донецке, Макеевке, Горловке, Ясиноватой остались без электричества.