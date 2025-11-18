65% потребителей в ДНР остались без электричества после украинского удара

Вместе с тем, по его словам, план экстренных мер по восстановлению подачи электроэнергии, тепла и воды уже намечен. По этому вопросу Пушилин провел заседание штаба по ликвидации последствий украинских атак на энергетическую инфраструктуру. В мероприятии приняли участие замглавы МЧС РФ Алексей Кострубицкий, а также члены правительства и руководители профильных ведомств.