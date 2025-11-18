Умер звезда сериала «Лихие» Вячеслав Поляков

В возрасте 45 лет 12 ноября ушел из жизни актер театра и кино, известный по роли в сериале «Лихие» (реж. Юрий Быков), Вячеслав Поляков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные портала «Кинотеатр.ру».