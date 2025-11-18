Газета
Общество

Умер звезда сериала «Лихие» Вячеслав Поляков

Ведомости

В возрасте 45 лет 12 ноября ушел из жизни актер театра и кино, известный по роли в сериале «Лихие» (реж. Юрий Быков), Вячеслав Поляков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные портала «Кинотеатр.ру».

По данным Telegram-канала Shot, причиной смерти актера могло стать онкологическое заболевание.

Поляков родился 6 апреля 1980 г. В 2004 г. он окончил Черноморский филиал РАТИ-ГИТИСа, после чего служил в Севастопольском театре Черноморского флота имени Лавренева, а также был преподавателем сценического движения.

Актер также известен благодаря ролям в таких картинах, как «Однажды в пустыне» (реж. Андрей Кравчук), «Ищейка» (реж. Дмитрий Брусникин), «Великолепная пятерка» (реж. Сергей Полуянов) и др.

