Умер звезда сериала «Лихие» Вячеслав Поляков
В возрасте 45 лет 12 ноября ушел из жизни актер театра и кино, известный по роли в сериале «Лихие» (реж. Юрий Быков), Вячеслав Поляков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные портала «Кинотеатр.ру».
По данным Telegram-канала Shot, причиной смерти актера могло стать онкологическое заболевание.
Поляков родился 6 апреля 1980 г. В 2004 г. он окончил Черноморский филиал РАТИ-ГИТИСа, после чего служил в Севастопольском театре Черноморского флота имени Лавренева, а также был преподавателем сценического движения.
Актер также известен благодаря ролям в таких картинах, как «Однажды в пустыне» (реж. Андрей Кравчук), «Ищейка» (реж. Дмитрий Брусникин), «Великолепная пятерка» (реж. Сергей Полуянов) и др.