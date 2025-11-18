Росавиация ограничила работу столичного аэропорта «Внуково»
В работу аэропорта Москвы «Внуково» введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов, подчеркнул он.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на столицу. Он отметил, что на месте падения обломков работают специалисты.
Последний раз Росавиация вводила ограничения в работу аэропорта «Внуково» 30 октября. Они действовали полтора часа.